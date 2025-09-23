У российской хоккеистки во время матча выпала на лед электронная сигарета

У одной из хоккеисток петербургского клуба «Динамо-Нева» во время матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) против уфимской «Агидель» на лед выпала электронная сигарета. Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел во втором периоде. По видео невозможно определить, у кого конкретно выпала электронная сигарета. Ближе всех к эпизоду находилась форвард петербургской команды Ксения Пономарева.

На посторонний предмет на льду обратила внимание одна из хоккеисток «Агидель». Судьи остановили игру и провели мини-совещание. Они не стали выносить никаких дисциплинарных санкций, так как подобные случаи не описаны в правилах игры.

В январе у форварда казанского «Ак Барса» Никиты Дыняка во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда» на лед выпал мобильный телефон. Нападающий также избежал санкций.