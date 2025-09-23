Ротенберг ответил, сможет ли Кузнецов перезагрузить карьеру

Ротенберг о том, сможет ли Кузнецов перезагрузить карьеру: «Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное»
Роман Ротенберг пожелал удачи и здоровья Евгению Кузнецову.
Кузнецов ранее покинул СКА. Сейчас он находится без контракта. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ.
– Вам интересно, сможет ли Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру?
– Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное, – сказал бывший тренер СКА, первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
