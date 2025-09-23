Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возобновил тренировки на льду, сообщает журналист Сэмми Сильбер в соцсетях.

© Матч ТВ

Отмечается, что 40‑летний хоккеист занимался в специальном свитере, который подчеркивает запрет на ведение контактной борьбы.

Ранее Овечкин пропустил две тренировки команды и предсезонный матч против «Бостона» (5:2). Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что причин для беспокойства по поводу состояния россиянина нет.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21‑м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту со столичным клубом.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона». В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 шайб.