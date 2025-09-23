Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о вероятности участия звёздного российского нападающего Александра Овечкина в следующей полноценной тренировке команды. Сегодня, 23 сентября, россиянин впервые появился на льду в бесконтактном джерси после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря.

Как сообщает в социальных сетях североамериканский журналист Том Гулитти, Карбери не исключил полноценное возвращение Овечкина уже в ближайшей тренировке, однако отметил, что для этого Александру необходимо будет провести консультации с тренером «столичных» по физподготовке. Наставник «Кэпс» также назвал положительным знаком то, что Овечкин уже вернулся на лёд.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.