Стало известно, сколько «Ак Барс» заплатит «Салавату» за Хмелевски

«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Сашу Хмелевски.
Ранее появилась информация о том, что нападающий перейдет из «Салавата» в клуб из Казани.
Вчера сообщалось, что Саша Хмелевски близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит около 200 млн рублей за переход форварда.
Сегодня стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение «Авангарда» по сумме.
Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», сумма компенсации за игрока составит 230 млн рублей.
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»