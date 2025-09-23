Стало известно, сколько «Ак Барс» заплатит «Салавату» за Хмелевски

«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Сашу Хмелевски.

© Sports.ru

Ранее появилась информация о том, что нападающий перейдет из «Салавата» в клуб из Казани.

Вчера сообщалось, что Саша Хмелевски близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит около 200 млн рублей за переход форварда.

Сегодня стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение «Авангарда» по сумме.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», сумма компенсации за игрока составит 230 млн рублей.