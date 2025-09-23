Генменеджер «Авангарда» прокомментировал сорвавшийся трансфер Хмелевски

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, почему клуб так и не смог подписать нападающего Александра Хмелевски. Сегодня, 23 сентября, форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» в результате обмена.

— Мы действительно были близки к тому, чтобы объявить переход Александра Хмелевски в «Авангард». Однако в последний момент уфимцы приняли решение распорядиться своим активом иначе. Это часть нашей работы, часть нашего бизнеса. Хоть и не самая приятная. Считаем, что наше предложение было выше рыночного. Эта несостоявшаяся сделка — уже история. Мы продолжаем работу по усилению команды.

— Когда Казань предложила лучшие условия, у «Авангарда» был шанс перебить новое предложение?

— Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем.

— Уверен, что этот вопрос вам надоел, но какая ситуация с Майклом Маклаудом?

— Майкл принял решение ждать своего шанса до последнего за океаном. Но мы на связи с его представителями, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.