«Амур» арендовал Лихачева у «Локомотива»

Хабаровский «Амур» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Ярослава Лихачёва у ярославского «Локомотива».

© Чемпионат.com

«Воспитанник «Локомотива» свой первый сезон в карьере в КХЛ провёл в «Амуре». В 59 матчах нападающий отметился 15 шайбами и 12 результативными передачами. Уже в следующем чемпионате в составе родном клуба, Лихачёв выбил 30 (13+17) очков в регулярке, при этом заработав показатель полезности «+11». Прошлый сезон форвард начал в Ярославле, но затем был отправлен в аренду, где в «Куньлунь Ред Стар» провёл 36 матчей, забросив 10 шайб», — написано в сообщении клуба.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала шесть очков за семь матчей.