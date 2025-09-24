Александр Хмелевски не отправился на выезд с «Ак Барсом»

Новичок казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски не отправился на выезд с клубом. Об этом сообщил телеграм-канал «Ак Барса».

Ранее нападающий Александр Хмелевски перешёл в «Ак Барс» в результате обмена из уфимского «Салавата Юлаева».