Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»

Алексей Шевченко заявил, что банковские счета «Салавата Юлаева» скоро арестуют.

Шевченко: банковские счета «Салавата Юлаева» скоро арестуют
Ранее уфимский клуб обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс» на фоне финансовых проблем.

«В ближайшее время арестуют и заблокируют все счета «Салавата Юлаева». Потому что налоги не выплачены, до февраля у клуба не будет денег. Опять будут задержки по зарплате, придется брать кредиты. Все очень плохо. Мне очень жаль Уфу», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
