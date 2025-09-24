Московское "Динамо" одержало первую домашнюю победу в сезоне КХЛ

Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овератйме обыграло китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 879 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).

Для "Динамо" это первая домашняя победа в нынешнем сезоне КХЛ. В первой игре на своем льду бело-голубые проиграли "Сочи" (2:3 по буллитам), а после этого играли лишь в гостях.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 8 матчах. "Шанхай" располагается на 9-й позиции с 8 очками после 7 игр. В следующем матче "Динамо" 29 сентября примет нижнекамский "Нефтехимик", "Шанхай" 26 сентября сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".