Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона»

40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.

Сегодня он вышел на лед до начала основного занятия и сделал ряд упражнений, включая броски по воротам, ускорения и резкие торможения.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.

