Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона». Форвард восстанавливается после травмы нижней части тела
Александр Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона».
40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября.
Сегодня он вышел на лед до начала основного занятия и сделал ряд упражнений, включая броски по воротам, ускорения и резкие торможения.
Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в НХЛ.
ФИФА не будет расширять ЧМ-2030 до 64 команд. Большинство совета федерации считает, что это навредит турниру из-за матчей без интриги (The Guardian)
В Госдуме предложили не использовать иностранную музыку в спорте
