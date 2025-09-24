«Локомотив» обыграл «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» победил череповецкую «Северсталь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в среду в Ярославле и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе «Локомотива» отличились Никита Кирьянов и Егор Сурин, у «Северстали» единственная шайба на счету Ильи Иванцова.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и с 13 очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции, «Северсталь» (8 очков) остается на шестой строчке.

В следующем матче ярославская команда 26 сентября сыграет дома с «Автомобилистом», а «Северсталь» в этот же день проведет гостевой матч в Минске против местного «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Волков, 25:52. Сурин, 53:37 (бол.). — Иванцов, 52:12 (мен.).