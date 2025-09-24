«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года

«Динамо» Минск впервые с 2019 года обыграло «Торпедо» в домашнем матче.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова одержала победу в матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 3:2. 23-летний форвард Виталий Пинчук оформил хет-трик.

Последний раз минчане побеждали «Торпедо» дома в ноябре 2019 года – (6:5 Б). У «Динамо» было 9 поражений подряд в Минске от нижегородского клуба.

Минчане набрали 10 очков в 7 матчах и занимают 3-е место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» проиграло 2-й матч подряд. У команды Алексея Исакова 13 баллов в 8 играх и 2-е место на Западе.