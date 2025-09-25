Хоккеист Александр Овечкин является легендой в Вашингтоне, его знают все жители города. Об этом ТАСС рассказал американский баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, который родился и вырос в Вашингтоне.

"Не важно, как "Вашингтон" выступит в предстоящем сезоне, Овечкин все равно у нас легенда, - сказал Тримбл. - Я был дома в Вашингтоне летом, каждый знает Овечкина, он икона. В местах, откуда я, никто не смотрит хоккей, но все знают, кто такой Овечкин".

"Я с ним еще не знаком, но надеюсь, что однажды он посетит наш матч и это произойдет", - добавил баскетболист.

В апреле капитан "Вашингтона" побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года.