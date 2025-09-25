«Салават» оштрафовали за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС

«Салават» оштрафовали на 150 000 рублей за отсутствие в клубном автобусе ГЛОНАСС.

В июле проверка выявила, что у клубного Mercedes нет системы мониторинга транспорта. Это было признано грубым нарушением.

Суд постановил оштрафовать «Салават» на 150 тысяч рублей. Представители клуба не стали оспаривать вынесенное решение.