«Салават» оштрафовали за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС

«Салават» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС. Суд признал это грубым нарушением, представители команды не оспаривали решение
«Салават» оштрафовали на 150 000 рублей за отсутствие в клубном автобусе ГЛОНАСС.
В июле проверка выявила, что у клубного Mercedes нет системы мониторинга транспорта. Это было признано грубым нарушением.
Суд постановил оштрафовать «Салават» на 150 тысяч рублей. Представители клуба не стали оспаривать вынесенное решение.
