Трое хоккеистов продолжат карьеру в «Ладе»

Антон Бурдасов, Виктор Антипин и Сергей Шумаков подпишут контракты с «Ладой».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

34-летний Бурдасов в прошлом сезоне выступал за «Барыс». На счету нападающего 17 (12+5) очков в 53 матчах.

Антипин в сезоне-2024/25 также выступал в составе «Барыса». 32-летний защитник набрал 6 (1+5) баллов в 24 играх.

Шумаков в прошлом сезоне не играл в Fonbet КХЛ. В сезоне-2023/24 на счету 33-летнего форварда 27 (15+12) очков в 52 матчах регулярки.