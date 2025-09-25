«Ак Барс» не планирует перепродажу Саши Хмелевски в «Авангард».

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в казанском клубе рассчитывают, что с форвардом удастся договориться и после освобождения места под потолком зарплата контракт будет зарегистрирован.

Напомним, во вторник «Ак Барс» выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за казанский клуб.

Вчера команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.