Комтуа рассказал, мог ли покинуть «Динамо» летом

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в межсезонье.

— Я игрок «Динамо», это моя команда. Других вариантов в КХЛ не рассматривал. Я хотел остаться здесь, меня тут всё устраивает. Понял, что сейчас это лучший вариант, хочу добиться результатов с командой, помочь ей выиграть кубок, — приводит слова Комтуа «Советский спорт».

В прошлом сезоне Комтуа набрал 50 очков (21+29) в 62 матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей‑офф на счету хоккеиста 13 очков (7+6) в 15 играх.

