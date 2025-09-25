Подколзин рассказал о зарплате в МХЛ

Василий Подколзин рассказал, что в МХЛ зарабатывал 15 тысяч рублей в месяц.

© Sports.ru

Во вторник «Эдмонтон» продлил соглашение с 24-летним российским нападающим на 3 года с кэпхитом 2,95 млн долларов. Подколзин играл за клуб МХЛ «СКА‑1946» с 2018 по 2021 год.

– У меня была зарплата 15 тысяч. Я счастлив был. Нам по 25 [тысяч] давали на квартиру, чтобы мы снимали [с Иваном Маниным]. Была вот эта привилегия. Лишние деньги мы отдавали за квартиру. По‑моему, она стоила тоже дорого: на двоих мы 40 тысяч отдавали. Правда, она была большой. Мы жили прекрасно на самом деле. Вообще ни на что не жаловались.

– Хватало по 15 тысяч вам на еду?

– Да, конечно! Мы два подростка живем, нам вообще особо ничего не надо.

– А сводить девчонок в ресторан, кафе?

– Девчонок мы водили домой, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.