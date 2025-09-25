ЦСКА всухую проиграл «Амуру»

Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена» одержали хозяева со счётом 2:0.

На 11-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 17-й минуте форвард Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с девятью очками после девяти встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.