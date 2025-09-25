Владимир Тарасенко: постоянно слышу, что играю только из-за отца

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко заявил, что постоянно слышит разговоры, что он получил шанс в хоккее только благодарю отцу Андрею.

«В молодости люди всегда говорили, что я играю из-за отца. Я попал в КХЛ ещё до того, как отец стал тренером, однако люди всё равно говорили: «О, он там только из-за отца». Хотите верьте, хотите нет, но я играл в НХЛ пять или семь лет, а потом возвращался домой и всё ещё слышал от людей, что единственная причина, по которой я сейчас играю в НХЛ, — это мой отец», — цитирует Тарасенко The Athletic.

Тарасенко перешёл в «Миннесоту» в это межсезонье из «Детройт Ред Уингз». В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах за «красные крылья».