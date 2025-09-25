«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Хмелевским

Американский нападающий Александр Хмелевский подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс‑служба казанцев.

© ХК «Ак Барс»

23 сентября в КХЛ состоялся обмен, в результате которого «Ак Барс» получил 26‑летнего Хмелевского, а «Салават Юлаев» взял защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию в размере 230 млн рублей.

— У меня очень высокая мотивация — доказать новому клубу, болельщикам и партнерам, что я готов биться за «Ак Барс», что мы как команда хотим подняться в таблице и хотим выиграть. По всей атмосфере и всему, что я увидел сегодня в Казани, видно, что «Ак Барс» — это топ‑клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, наша база — это город в городе, всё создано для того, чтобы мы играли и побеждали. Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть в «Татнефть Арене» всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам. Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за «Ак Барс», — приводит слова Хмелевского пресс‑служба казанцев.

В нынешнем сезоне Хмелевский набрал 3 (1+2) очка в шести матчах.

