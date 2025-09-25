«Ак Барс» пошутил над «Авангардом» за попытки подписать Хмелевски

«Ак Барс» пошутил над «Авангардом» за попытки подписать Сашу Хмелевски.

© Sports.ru

Ранее казанский клуб объявил о соглашении с 26-летним форвардом на 2 года. Хмелевски был выменян из «Салавата».

Ранее сообщалось, что нападающий не хочет играть за «Ак Барс», так как планировал перейти в «Авангард».

Кроме того, появилась информация, что омский клуб предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Хмелевски, и его переход в «Авангард» практически был завершен.

Сегодня «Ак Барс» обыграл интерес омичей к игроку, опубликовав ролик с танцором в образе Майкла Джексона на роликах, который врезается в столб. В видео отмечено: «Авангард» едет подписывать Хмелевски».