«Барыс» заключил контракт с канадским защитником

«Барыс» заключил односторонний контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном. Соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

32-летний игрок обороны провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет». За 79 игр он отметился двумя голами и 16 результативными передачами. Всего в АХЛ на его счету 230 (39+191) очков. В НХЛ Тайлер отметился пятью результативными передачами.