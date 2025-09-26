«Ак Барс» может уволить Гатиятулина

«Ак Барс» может отправить в отставку Анвара Гатиятулина.

«В казанском клубе зреют перемены не только в тренерском штабе, но и внутри состава. Вслед за возможной отставкой Гатиятулина, команду могут покинуть еще несколько хоккеистов, включая лидеров», – сообщает «Бизнес Online».

«Ак Барс» набрал 7 очков в 8 матчах FONBET чемпионата КХЛ и занимает девятое место в Восточной конференции. Гатиятулин работает в казанском клубе с мая 2024 года.