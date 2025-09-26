Галлан объяснил, почему Шипачев не заиграл в НХЛ

Российский нападающий Вадим Шипачев не смог заиграть в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" из-за сложностей в адаптации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан.

Весной 2017 года Шипачев подписал двухлетний контракт с "Вегасом". Он провел за команду три матча, в которых забросил одну шайбу. Осенью 2017 года отказался выступать за фарм-клуб "Вегаса" и расторг контракт. После этого Шипачев вернулся в петербургский СКА.

"Отличный игрок, просто в "Вегасе" история сложилась несчастливо, все закончилось слишком быстро. Он не дал себе шанса адаптироваться, было тяжело приехать одному в абсолютно новую среду, еще и в "Вегас", где все вокруг другое. Он провел там, что, пару-тройку недель? Очень мало, чтобы привыкнуть", - сказал Галлан.

Шипачеву 38 лет, нападающий играет за минское "Динамо". Также он выступал за московское "Динамо", череповецкую "Северсталь" и казанский "Ак Барс". Форвард является рекордсменом по количеству очков в Континентальной хоккейной лиге.

В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022). Нападающий является чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.