«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд

Сегодня, 26 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена» одержали гости со счётом 4:1.

На второй минуте нападающий Ник Меркли забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На третьей минуте форвард Гейдж Куинни удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Куинни оформил дубль. На 54-й минуте нападающий хозяев Андрей Чивилёв отыграл одну шайбу. На 57-й минуте форвард «драконов» Спенсер Фу забил четвёртый гол в ворота тольяттинцев.