«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме

Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте форвард Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.