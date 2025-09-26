Дубль Шипачева помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь»

Минское «Динамо» на своем льду переиграло «Северсталь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе минчан дубль оформил Вадим Шипачев, это первые голы 38‑летнего форварда в нынешнем сезоне.

Также в составе «Динамо» забили Роберт Хэмилтон и Виталий Пинчук, у «Северстали» отличились Кирилл Танков и Иоаннис Калдис.

Белорусский клуб одержал третью победу подряд и с 12 очками идет третьим в Западной конференции. В активе «Северстали» 8 очков и 9‑я позиция на Западе.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо » (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Хэмилтон, 27:30. Шипачев, 29:24 (бол.), 38:08. Пинчук, 58:21. — Танков, 11:03. Калдис, 37:24.