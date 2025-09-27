"Металлург" уступил "Ак Барсу"

Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Владимир Алистров (36-я минута), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко (53, 56). У проигравших отличились Александр Сиряцкий (19), Дмитрий Силантьев (31) и Роман Канцеров (32).

"Металлург" прервал победную серию из пяти матчей КХЛ и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. "Ак Барс" набрал 9 очков в 9 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующей встрече "Ак Барс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" примет новосибирскую "Сибирь". Встречи пройдут 29 сентября.