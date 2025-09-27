«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

«Барыс» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ переиграл «Сибирь» (6:4), дважды по ходу матча уступая в две шайбы.

В составе победителей отличились Семен Симонов (дубль), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли (в пустые ворота). У «Сибири» по шайбе забили Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

«Барыс» уступал 0:2 на шестой минуте игры, а затем 2:4 — в середине второго периода.

В концовке матча судьи сначала не засчитали гол форварда «Барыса» Майкла Веккьоне из‑за воздействия на вратаря в фазе атаки, а затем — шайбу капитана «Сибири» Сергея Широкова, забитую ногой.

Казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей, с 9 очками «Барыс» занимает 7‑е место в Восточной конференции. «Сибирь» с 8 очками идет 10‑й на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)

Голы: Симонов, 8:12, 37:46. Бреус, 22:40. Масси, 30:56. Маккошен, 48:10. Морелли, 59:44 (бол.). — Калиниченко, 5:04. Уилсон, 5:38. Сошников, 23:37. Кара, 27:28.