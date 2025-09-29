Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы. Об этом в соцсети X сообщила журналистка Сэмми Силбер.

В понедельник, 29 сентября, россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал сроки возвращения Овечкина на лед. Специалист заявил, что есть вероятность, что хоккеист примет участие в обоих домашних выставочных встречах.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.