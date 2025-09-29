«Торпедо» обменяло нападающего в «Адмирал»

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Адмирал» совершили обмен, в результате которого на Дальний Восток отправился нападающий Никита Тертышный. Нижегородцы получили за хоккеиста денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 27-летний Тертышный провёл за «Торпедо» 24 матча и набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф форвард сыграл один матч без очков. Тертышный пополнил состав нижегородского клуба по ходу сезона, перейдя в результате обмена с челябинским «Трактором».

Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 238 встреч, в которых записал на свой счёт 106 очков — забросил 50 шайб и отдал 56 результативных передач с показателем полезности «+33».