Дисквалифицированный за допинг хоккеист возобновил тренировки с "Автомобилистом"

Нападающий Анатолий Голышев, отстраненный от участия в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения антидопинговых правил, присоединился к тренировкам "Автомобилиста". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров.

23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Голышев сможет принимать участие в матчах КХЛ с 18 октября.

Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф 30-летний форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".