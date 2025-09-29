Защитник «Трактора» Гросс вспомнил о тренировке с Лукашенко

Гросс о тренировке с Лукашенко: «Он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный!»
Джордан Гросс вспомнил о тренировке с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Защитник ранее играл за минское «Динамо».
– Визит Александра Лукашенко запомнили? Он давний хоккейный фанат.
– Это была интересная возможность, и перед вторым раундом он произнес небольшую речь перед командой.
Когда тебе предоставляется возможность рукопожатия с президентом – это реально круто.
– Он уже более 20 лет увлекается хоккеем. Это чувствовалось?
– Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный! – сказал защитник «Трактора» Джордан Гросс.
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей