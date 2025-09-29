«Динамо» рассматривает варианты обмена нападающего Джиошвили

«Динамо» рассматривает варианты обмена Максима Джиошвили.

© Sports.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный фактор, который затрудняет трансфер, – большая зарплата нападающего, которая составляет 45 млн рублей.

Отмечается, что в случае обмена у «Динамо» появится место под потолком зарплат для внесения в заявку Артема Михеева, который выбыл на долгий срок, но может восстановиться по ходу сезона, а также подписания Павла Кудрявцева.

В нынешнем сезоне Максим Джиошвили провел 8 игр и не набрал очков.