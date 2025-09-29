КХЛ назвала лучших игроков третьей недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов третьей недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший три победы в трёх матчах с коэффициентом надёжности 1,00. Он отразил 96,51% бросков. В матче с «Сочи» (5:0) Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником стал Семён Чистяков («Авангард»), набравший 5 (3+2) очков в трёх играх недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Виталий Пинчук («Динамо» Минск), набравший 4 (4+0) очка в трёх матчах. В игре с «Торпедо» (3:2) Пинчук оформил хет-трик и стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком стал Михаил Фёдоров («Металлург»). Нападающий отметился 2 (1+1) очками в двух матчах недели с показателем полезности «+2».