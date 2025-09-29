Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед со старта сезона.
28 сентября клуб обыграл «Зауралье» со счетом 5:2. Таким образом, новокузнечане выиграли 9 матчей из 9 на старте сезона-2025/26.
Это новый рекорд «Металлурга» за время выступления в лиге. Прежний был установлен в 2018 году, когда команда стартовала с 8 выигранных матчей.
«Металлург» стал вторым клубом ВХЛ, стартовавшим с 9 побед в сезоне. Новокузнечане повторили рекорд, установленный «Торосом» в 2011 году, выигравшим 5 матчей дома и 4 на выезде. В активе новокузнецкой команды 4 победы на своем льду и 5 на выезде.
«Металлург» занимает первое место в таблице Olimpbet ВХЛ с 18 очками после 9 матчей.
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
Розе отказал «Спартаку», Палладино – тоже, но итальянский тренер еще может изменить решение (Metaratings)
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей