Капризов не попал в десятку лучших игроков НХЛ

Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги, где была опубликована десятка игроков, занявших места с 11-го по 20-е.
11. Давид Пастрняк («Бостон»);
12. Кирилл Капризов («Миннесота»);
13. Микко Рантанен («Даллас»);
14. Джек Айкел («Вегас»);
15. Остон Мэттьюс («Торонто»);
16. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»);
17. Зак Веренски («Коламбус»);
18. Митч Марнер («Вегас»);
19. Вильям Нюландер («Торонто»);
20. Мэттью Ткачук («Флорида»).
В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.