Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина еще раз сыграть за сборную России на Олимпийских играх. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

По словам Фетисова, через четыре года Овечкин будет достаточно возрастным хоккеистом.

«Скорее всего нет, чем да. Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее», — заявил Фетисов.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Овечкин играл за сборную России на трех Олимпиадах. Команда с ним ни разу не попадала в число призеров Игр.