«Торпедо» одержало уверенную победу над СКА в Санкт-Петербурге

Сегодня, 29 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали гости со счётом 5:2.

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Андрей Белевич забил первый гол в матче. На 30-й минуте форвард СКА Валентин Зыков сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел гостей вперёд. На 52-й минуте защитник армейцев Никита Смирнов восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Бобби Нарделла снова вывел нижегородцев вперёд. На 58-й минуте форвард Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В концовке матча нападающий гостей Сергей Гончарук установил окончательный счёт — 2:5.