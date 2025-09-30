«Ак Барс» прокомментировал слухи о переговорах с американскими тренерами

«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
«Ак Барс» не ведет переговоры с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой.
Ранее появилась информация, что североамериканские тренеры входят в шорт-лист казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина.
Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в «Ак Барсе», переговоры с Бэбкоком, Тортореллой, а также Ильей Воробьевым не ведутся.
Отмечается, что клуб не контактировал с этими специалистами.
«Ак Барс» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 9 очков за 10 матчей.
