«Ак Барс» прокомментировал слухи о переговорах с американскими тренерами

«Ак Барс» не ведет переговоры с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой.

Ранее появилась информация, что североамериканские тренеры входят в шорт-лист казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в «Ак Барсе», переговоры с Бэбкоком, Тортореллой, а также Ильей Воробьевым не ведутся.

Отмечается, что клуб не контактировал с этими специалистами.

«Ак Барс» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 9 очков за 10 матчей.