Бирюков высказался о Кузнецове и «Металлурге»

Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорцами.
Агент хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию и вновь сообщил, что его клиент хочет вернуться в НХЛ.
– Появилась информация, что во вторник Кузнецов должен пройти медосмотр перед переходом в «Металлург».
– Давайте не будем бежать впереди паровоза. Пишут много, если на наших источниках появится официальная информация, то этому можно верить. Пока комментировать нечего.
– В целом такой игрок вам интересен?
– В целом интересен. Думаю, что такая личность многим интересна, – сказал спортивный директор «Металлурга».
