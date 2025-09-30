Бирюков высказался о Кузнецове и «Металлурге»

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорцами.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию и вновь сообщил, что его клиент хочет вернуться в НХЛ.

– Появилась информация, что во вторник Кузнецов должен пройти медосмотр перед переходом в «Металлург».

– Давайте не будем бежать впереди паровоза. Пишут много, если на наших источниках появится официальная информация, то этому можно верить. Пока комментировать нечего.

– В целом такой игрок вам интересен?

– В целом интересен. Думаю, что такая личность многим интересна, – сказал спортивный директор «Металлурга».