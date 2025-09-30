Мать Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо»

Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
Мама Александра Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо».
В домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ бело-голубые уступили «Нефтехимику» со счетом 2:3. Перед началом встречи Татьяна Овечкина провела символическое вбрасывание.
Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980). Всю карьеру (1967-82) она выступала за «Динамо».
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»