Мать Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо»

Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»

Мама Александра Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо».

В домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ бело-голубые уступили «Нефтехимику» со счетом 2:3. Перед началом встречи Татьяна Овечкина провела символическое вбрасывание.

Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980). Всю карьеру (1967-82) она выступала за «Динамо».

