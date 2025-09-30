Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

Американский защитник петербургского СКА Бреннан Менелл заявил о готовности сыграть за сборную России по хоккею. Его слова приводит ТАСС.

Получивший российское гражданство в августе 2023 года спортсмен отметил, что хотел бы представить национальную сборную.

«Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Здесь много хороших и классных игроков, но я всегда готов», — отметил он.

28-летний Менелл выступает за российские клубы с 2022 года. Ранее он провел 178 матчей за московское «Динамо», забросив 14 шайб и отдав 94 результативные передачи. При этом он не выступал ни за одну из национальных команд.

Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший российский паспорт, заявил, что у него никогда не было желания представлять сборную России. По словам Сантоса, он всегда мечтал об игре за сборную Бразилии.