«Автомобилист» заключил полноценный контракт с защитником Паутовым

«Автомобилист» заключил контракт с Юрием Паутовым.

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

Паутов провел три матча за клуб, находясь на пробном соглашении. Он не набрал очков при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 16:13.

Всего в КХЛ на счету защитника 315 игр с учетом плей-офф и 45 (9+36) результативных действий. Ранее он выступал за «Куньлунь», «Сочи», «Витязь», СКА и «Адмирал».