Канадский защитник «Нефтехимика» раскрыл секрет сенсационной победной серии

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака раскрыл секрет сенсационной победной серии нижнекамского клуба.

© Чемпионат.com

— В чём секрет такой длинной победной серии, которую от вас явно никто не ожидал?

— О, в этом нет никакого секрета. Просто каждый игрок команды старается изо всех сил и делает всё правильно, выполняя своё игровое задание. И да, только это работает, – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В понедельник, 29 октября, «Нефтехимик» в гостях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 и продлил победную серию до четырёх матчей. Ранее хоккеисты из Нижнекамска одолели «Торпедо» и дважды – «Автомобилист». «Нефтехимик» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах.