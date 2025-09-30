«Шанхай» заключил контракт с экс-нападающим «Лос-Анджелеса» и «Чикаго»

«Шанхайские Драконы» заключили контракт сроком на один год с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 (9+9) очков.