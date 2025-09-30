Выяснилось, сколько «Барыс» заплатит американскому вратарю

«Барыс» заплатит Шилу 25 млн рублей за сезон. У голкипера 97,3% сэйвов за 3 игры в КХЛ (Артур Хайруллин)
«Барыс» заплатит Адаму Шилу 25 млн рублей за сезон.
Ранее 26-летний американский голкипер подписал контракт с клубом из Казахстана на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Шил получит около 25 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ он провел 3 игры за «Барыс», отражая в среднем 97,3% бросков при коэффициенте надежности 0,80.
