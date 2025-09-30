В Госдуме ответили на вопрос о здоровье Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин чувствует себя хорошо, передает «ВсеПроСпорт».

«Было бы неправильно распространяться о здоровье Александра. Хорошо он себя чувствует, все будет нормально», — сказал Фетисов.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.